أنقرة (زمان التركية) –وصلت عمليات الاعتقال في تركيا إلى مرحلة تضخم غير مسبوقة، في ظل عدم التهاون مع كل منتقد، وتعبئة السجون بكل معارض مهما كانت ظروفه.

وتشير إحصاءات السجون ودور التوقيف إلى وجود 384 سجن حاليا في تركيا من بينهم 269 سجن مغلق و86 سجن مفتوح و10 سجون نسائية مغلقة و7 سجون نسائية مفتوحة و8 سجون أطفال مغلقة و4 إصلاحيات أطفال.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون 271 ألف و823 سجين، غير أن وجود نحو 314 ألف و502 سجين داخل هذه السجون جعل عدد السجناء يتجاوز عدد الأسرة المطروحة داخل العديد من السجون.

وتعكس إحصاءات السجون ودور التوقيف افتتاح 247 سجنا جديدا ورفع الطاقة الاستيعابية للسجون بنحو 199 ألف و911 سجين خلال الفترة بين عام 2006 -2017.

وخلال عام واحد ارتفع عدد السجناء بنحو 42 ألف سجين.

وخلال العام الجاري تم تخصيص مليار و673 مليون و600 ألف ليرة من الموازنة لأعمال تعزيز البنية الهيكلية والتقنية للسجون ومراكز تأهيل طواقمها، غير أن هذه النسبة سترتفع خلال الأعوام القادمة لتسجل 2 مليار و211 مليون و885 ألف ليرة في عام 2023 و2 مليار و264 مليون و42 ألف ليرة في عام 2024.

وسيصل إجمالي مخصصات السجون الحالية حتى عام 2025 إلى 6 مليار و114 مليون ليرة.

هذا وتشير بيانات وزارة العدل لعام 2022 إلى تراجع نصيب الفرد من مساحة السجن (الزنزانة وصالات الرياضة وساحة التهوية والمرافق الأخرى) إلى 28.2 متر مربع خلال عام 2022 بعدم كانت تبلغ 30.9 متر مربع خلال عام 2021.

هذا ومن المتوقع أن تتراجع هذه النسبة خلال العامين القادمين لتسجل 25.9 متر مربع في عام 2023 ونحو 24.3 متر مربع في عام 2024.

ومنذ محاولة انقلاب عام 2016، انطلقت حملات امنية موسة لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومن بين المعتقلين السياسيين مرضى ونساء حوامل بالمخالفة للقانون التركي.