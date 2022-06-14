أنقرة (زمان التركية) – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يجري مباحثات مع تركيا لمعالجة مخاوفها جراء انضمام السويد وفنلندا للحلف.

بعد طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، لوحت تركيا باستخدام حق النقض.

وفيما عرضت أنقرة بعض الشروط على كلا البلدين مقابل العضوية، أدلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بتصريحات تتعلق بالظروف الأمنية التي قدمتها تركيا في إطار زيارته إلى السويد.

وصرح ستولتنبرغ أنه على اتصال وثيق بالمسؤولين من تركيا بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها للأمام.

وأضاف ستولتنبرغ: “لقد أعربت تركيا عن بعض المخاوف، بما في ذلك حربها ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تم تحديده كمنظمة إرهابية من قبل حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي والسويد، لهذا السبب أنا على اتصال وثيق بالسويد وفنلندا وحليفتنا تركيا، بشأن المضي في الطريق إلى الأمام”.

وأكد ستولتنبرغ أن فريقه يجري حوارًا وثيقًا مع المسؤولين من جميع البلدان من أجل معالجة مخاوف تركيا بسرعة والمضي قدمًا في ضم السويد وفنلندا إلى التحالف.

وتابع: “أنا سعيد لأن الحكومة السويدية أكدت استعدادها لمعالجة مخاوف تركيا، أرحب بأن السويد بدأت بالفعل في تعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب. السويد هي جارة الناتو وصديقها المقرب، إننا نتشاطر نفس القيم ونتشاطر صعوبات الإجراءات العدوانية لروسيا. أرحب بالقرار السيادي للسويد وفنلندا بتقديم طلب لعضوية الناتو. هذه خطوة تاريخية في وقت حرج لأمننا”.