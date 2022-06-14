أنقرة (زمان التركية) – دافع نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية محمد أمين أكباش أوغلو، عن الحكومة، وقال إنها ستتخذ إجراءات لمواجهة التضخم النقدي المرتفع.

أقر الرئيس رجب طيب أردوغان بأن “هناك مشكلة في تكلفة المعيشة”، ويدافع أعضاء حزب العدالة والتنمية عن قدرة الحكومة على معالجة الموقف.

التضخم النقدي قفز إلى 73.50، مما قلص القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير.

نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية محمد أمين أكباش أوغلو قال في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي: “لم نقمع أي شريحة من مجتمعنا بسبب التضخم، ولن نسمح بذلك أبدًا”.

وأضاف أكباش أوغلو أن فرق التضخم سيتم دفعه لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في يوليو.

كما أوضح أكباش أوغلو أنه سيتم تنفيذ بعض التوجهات المهمة المتعلقة بتحسين ظروف الموظفين في شهر يوليو، لدعم جميع شرائح المجتمع.

وتابع أكباش أوغلو: “سنرى جميعًا العديد الخطوات الإيجابيةف ي شهر يوليو في إطار نموذج الاقتصاد الجديد والتخلص من المشاكل التي يمر بها شعبنا. لضمان استقرار الأسعار ولزيادة القوة الشرائية من خلال زيادة الرواتب والأجور”.

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