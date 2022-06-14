انقرة (زمان التركية) – توفي فتحي أون أحد محامي المفكر الإسلامي التركي، محمد فتح الله جولن، في السجن نتيجة إصابته بنزيف في المخ.

فارق أون الحياة أمس الأول الأحد، في المستشفى، وتم دفنه أمس الاثنين.

أون عمل محاميا للمفكر الإسلامي فتح الله جولن لمدة 26 عامًا، واعتقل بعد محاولة انقلاب 15 يوليو / تموز 2016.

وكان قد أطلق سراح فتحي أون بعد استجوابه، واعتقل مرة أخرى في 11 نوفمبر 2016، بعد طعن النيابة على قرار الإفراج.

وحكم على أون بالسجن 12 عاما بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، وأيدت المحكمة العليا الحكم في يناير 2020.

ويقبع في السجون التركية الآلاف من الأشخاص بسبب علاقتهم مع حركة الخدمة، وملهم الحركة فتح الله جولن.