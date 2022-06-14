أنقرة (زمان التركية) – أصدر 837 صحفيا في تركيا بيانا بأربعة لغات من أجل التضامن مع الصحفيين الأكراد الذين اعتقلتهم السلطات بولاية ديار بكر شرق تركيا، في 8 يونيو الجاري.

وبالإضافة إلى الصحفيين، وقعت 62 مؤسسة إعلامية ومنظمة مهنية على نص البيان تضامناً مع الصحفيين الذين مددت فترات اعتقالهم، والذين من المتوقع أن يمثلوا أمام النيابة في 16 يونيو.

وفي البيان المشترك الذي نشر باللغات الأرمينية والإنجليزية والكردية والتركية، أعلن الصحفيون أنهم يقفون إلى جانب زملائهم المعتقلين قائلين “لا يمكن إسكات الصحافة الحرة”.

وأضاف البيان: “ندعو الجميع، وخاصة المعارضة، الذين يطالبون بالقانون والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية للتضامن مع زملائنا المعتقلين. واتخاذ موقف ضد عنف الحكومة”.

وتابع البيان: “كما ندعو أعضاء السلطة القضائية إلى عدم التحول إلى أداة لمخالفة الحكومة واستبدادها، والعمل في إطار القانون العالمي لحرية الصحافة والتعبير، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين في أسرع وقت ممكن”.

كما ذكر البيان أنه يتوقع من المنظمات الصحفية الدولية والصحفيين والمنظمات الحقوقية والمدافعين أن يتضامنوا معهم من أجل تطوير حرية الصحافة في تركيا واتخاذ إجراءات ضد اضطهاد الصحفيين.

وجاء في ختام البيان: “نحن على دراية بزملائنا. على الرغم من أن سياسات القمع والترهيب هذه مألوفة لتقليد الصحافة الحرة، التي تعمل بتفان كبير من أجل حق الناس في تلقي المعلومات، فإننا لن نعتاد على عمليات وسياسات التخويف هذه”.