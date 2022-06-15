بروكسيل (زمان التركية)ــ دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليونان وتركيا على إلى ظبط النفس وحل خلافاتهما بشأن بحر إيجه، والجزر المتنازع عليها، والاختراقات المتبادلة للمجال الجوي.

وقال رئيس التحالف العسكري الأطلسي لوكالة الأنباء اليونانية (ANA) إن الآراء المتباينة والنقاش أمر طبيعي وجزء أساسي من الديمقراطية، مستدركًا بقوله: “إننا نحث اليونان وتركيا على حل خلافاتهما في بحر إيجة بروح من الثقة وتضامن الحلفاء”.

أردوغان وجه اتهامات إلى اليونان بمحاولة حشد العداء الغربي ضد بلاده والاستمرار في تسليح الجزر، ورد على ذلك بتصريحات عدائية حملت تهديدا بالحرب.

ودعا الأمين العام للحلف كلا من تركيا واليونان إلى ضبط النفس والاعتدال والامتناع عن أي أعمال أو خطابات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الموقف.

ياتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهاء أي اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى مع اليونان بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

ورد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنه لن يشارك في أي أي اجتماعات في ظل الإهانات الشخصية مع أردوغان.

وتنازع الجانان المضطربان العضوان في حلف شمال الأطلسي منذ سنوات حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في الأجزاء المتنازع عليها من بحر إيجة، التي تفصل بين البلدين، وفي شرق البحر المتوسط.

كما تتبادل تركيا واليونان اتهامات باختراق المجال الجوي لبعضهما البعض.

وكذلك تتهم تركيا اليونان بنشر قواتها في جزر في بحر إيجه في انتهاك لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.