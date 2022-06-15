أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات السلطات في تركيا، عريس لارتدائه وشاح يحمل ألوان الأحمر والأخضر والأصفر التي تشير إلى منطقة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “روج آفا” خلال حفل بمنطقة أسنيورت في مدينة إسطنبول.

بسبب حفل الزفاف الذي أقيم يوم الاثنين، بمنطقة أسنيورت داخل صالة أعراس بلدية أسنويورت استدعت قوات الأمن صاحب العرس ويدعى تحسين كارشيك والعريس ويدعى مسعود كارشيك رفقة ثمانية آخرين للحصول على إفادتهم من ثم أقدمت على اعتقالهم.

وتم توجيه اتهامات للأشخاص بسبب الأغاني التي تم إنشادها خلال الحفل، وألوان الأوشحة التي تم ارتدائها.

وزعمت الشرطة أن المعتقلين قاموا بالترويج لتنظيم إرهابي خلال حفل الزفاف.

وفي المقابل أوضح المعتقلون أن ألوان الأوشحة لا ترمز لأي تنظيم رافضين كل الاتهامات الموجهة إليهم.

وتم نقل المعتقلين العشرة إلى العدلية في منطقة بويوك شكمجه للحصول على إفادتهم أمام النيابة.

وتم الكشف عن الواقعة خلال تغريدة نشرها المحامي حسين بوغاتكين، عضو جمعية الحقوقيين الأحرار، عبر حسابه بموقع تويتر.

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