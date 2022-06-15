أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن اللاعب محمد أوريليو، سيعود من جديد إلى صفوف نادي فنربخشه التركي، غير أنه هذه المرة سيتولى منصب المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن لاعب كرة القدم التركي ذي الأصول البرازيلية سيواصل مسيرته كمدير فني مع نادي فنربخشه الذي سبق وأن لعب في صفوفه.

يُذكر أن أوريليو استهل مسيرته عقب اعتزاله اللعب كمدير فني مساعد بنادي قاسم باشا وعزز خبرته برفقة كل من نادي جوزتبه وسقاريا سبور.

وخلال موسم 2019/2020 تولى أوريليو قيادة نادي فنربخشه، غير أنه انفصل عنه في يونيو/ حزيران من عام 2021.