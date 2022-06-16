أنقرة (زمان التركية) – أفرجت السلطات في تركيا، عن الصحفية إنجي حكيم أوغلو، بعد ثمانية أيام من الاعتقال، مع صحفيين آخرين.

الصحفي التركي ألتان سنجار أكد نبأ الإفراج عن حكيم أوغلو عبر تدوينة على موقع تويتر.

سنجار أشار إلى أن الصحفية إنجي تم اعتقالها في الساعة السادسة صباحا من منزلها في إزمير، بعد ساعتين فقط من اعتقال 20 صحفيا آخرين في ولاية دياربكر جنوبي تركيا.

المحامية بيرنا بابا أوغلو قالت لموقع “ديكن”، إن إجراءات الإفراج عن إنجي أوغلو المتهمة بـ “الدعاية لمنظمة إرهابية” قد انتهت.

قضت السلطات القضائية في تركيا في وقت سابق اليوم الخميس، بحبس 16 صحفيا من بين 21 صحفيا تم اعتقالهم قبل 8 أيام في ولاية ديار بكر شرق تركيا.

في ـ8 من يونيو، اعتقلت السلطات التركية 21 صحفيا ، خلال مداهمات لمنازلهم ومقار عملهم في ولاية دياربكر ذات الغالبية الكردية شرق تركيا، بمن فيهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية الصحفيين في دجلة والفرات.

وكان 837 صحفيا في تركيا أصدروا بيانا بأربعة لغات من أجل التضامن مع الصحفيين الأكراد الذين المعتقلين.

وفي البيان المشترك الذي نشر باللغات الأرمينية والإنجليزية والكردية والتركية، قال الصحفيون “على الرغم من أن سياسات القمع والترهيب هذه مألوفة بالنسبة للصحافة الحرة، التي تعمل بتفان كبير من أجل حق الناس في تلقي المعلومات، فإننا لم نعتاد على عمليات وسياسات التخويف هذه”.

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