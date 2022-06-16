أنقرة (زمان التركية) – بدأت وزارة الزراعة التركية، مفاوضات تأجير الأراضي الزراعية في 10 دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

بدأت عمليات البحث عن حلول جديدة بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي في تركيا، وزيادة التكاليف، وخاصة وقود الديزل.

ووجدت الحكومة التركية أن الحل لذلك هو الإنتاج عن طريق تأجير الأراضي في بلدان أخرى، حيث بدأت وزارة الزراعة في تأجير الأراضي في 10 دول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ومن المقرر زراعة هذه الأراضي، بالحبوب التي يصعب إنتاجها في تركيا بسبب المناخ.

يذكر أنه في السنوات الماضية، تم تأجير حوالي 850 ألف هكتار من الأراضي في السودان، لكن توقف هذا المشروع فيما بعد، بسبب سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

ووفقًا لادعاءات، سيتم إعادة هذا المشروع إلى الحياة. بعد ذلك، سيتم إنتاج منتجات الحبوب التي سيتم تصديرها بعد المعالجة في تركيا، وخاصة محاصيل الأعلاف، في الأراضي المؤجرة الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة، خلال زيارة الوفد الفنزويلي إلى تركيا، كان تأجير 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتركيا على جدول الأعمال.