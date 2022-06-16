أنقرة (زمان التركية) – بدأ نحو 80 سائق شاحنة ييعملون في مشروع ميناء إييدرى اللوجستي، الذي تنفذه شركة جنكيز للإنشاء بولاية ريزا، إضرابا عن العمل لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ أشهر، في ظل الغلاء المعيشي.

يتولى السائقون عمليات نقل الأحجار من وادي اسكنجيدرى إلى ميناء إييدرى.

أفاد أحد سائقي الشاحنات ويدعى هاشم أوزترك ينقلون الأحجار من وادي اسكنجيدرى لردم ساحل البحر من أجل إنشاء الميناء اللوجستي الذي تتولى إنشائه شركة جنكيز للإنشاء في منطقة إييدرى.

أوزترك أضاف قائلا: “انقضى 90 يوما ولم نحصل بعد على مستحقاتنا. وكحل لهذا الوضع قررنا نحن سائقي الشاحنات إطفاء محركات سياراتنا”.

وأضاف أوزترك أنهم سيواصلون الإضراب لحين الحصول على مستحقاتهم.

وقال: “نحن ضحايا ولم يعد أمامنا حل آخر سوى هذه الخطوة لإيصال صوتنا إلى المسؤولين. نعمل هنا منذ أشهر بدون مأكل أو مشرب ولا نحصل على أموالنا المستحقة. نقضي يومنا داخل محجر، لذا سنواصل الإضراب لحين سداد مستحقاتنا”.

يذكر أن شركة جنكيز للمقاولات مملوكة لرجل الأعمال محمد جنكيز المقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي تثير الجدل دوما بحصولها على أكبر عدد من المناقصات الحكومية.