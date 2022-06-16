أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات القضائية في تركيا اليوم الخميس، بحبس 16 صحفيا من بين 20 صحفيا تم اعتقالهم قبل 8 أيام في ولاية ديار بكر شرق تركيا، يوم 8 يونيو الجاري، خلال مداهمات منازلهم ومقار عملهم.

وكانت قوات الأمن اعتقلت في الثامن من الشهر الجاري 21 شخصا من بينهم 20 صحفيا. وكان من بين المعتقلين رئيس جمعية صحفي دجلة والفرات، سردار ألتان، ومديرة موقع Jinnews الإخباري، صفية ألاجاش.

وبالأمس أحيل الصحفيين إلى النيابة عقب انتهاء مدة الاعتقال، وتشير المعلومات الصادرة عن جمعية العاملين بالإعلام والقانون إلى صدور أحكام بالحبس ضد 16 صحفيا من بين المحالين للمحكمة وإخلاء سبيل خمسة آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

وعبر حسابها على تويتر نشرت الصحفية سيبال يوكلار تغريدة تضمنت رسالة أرسلها أحد الصحفيين المعتقلين عبر محاميه وعلّقت عليها قائلة: “هذه رسالة بصورة أرسلها الصحفي المعتقل قبل قليل عمر شاليك عبر محاميه. مع صباح 16 يونيو/ حزيران قضت السلطات بحبس 16 صحفي كردي”.

وعبر حسابها بموقع تويتر نشرت جمعية صحفي دجلة والفرات عدة بيانا أعلنت خلاله عقد مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الجمعية في تمام الساعة الواحدة بتوقيت تركيا على خلفية حبس 16 صحفيا كرديا.

وكان 837 صحفيا في تركيا أصدروا بيانا بأربعة لغات من أجل التضامن مع الصحفيين الأكراد الذين المعتقلين.

وفي البيان المشترك الذي نشر باللغات الأرمينية والإنجليزية والكردية والتركية، قال الصحفيون “على الرغم من أن سياسات القمع والترهيب هذه مألوفة بالنسبة للصحافة الحرة، التي تعمل بتفان كبير من أجل حق الناس في تلقي المعلومات، فإننا لم نعتاد على عمليات وسياسات التخويف هذه”.

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