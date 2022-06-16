أنقرة (زمان التركية) – شهدت منطقة شمال سوريا تطورا عسكريا مثيرا للجدل، في الوقت الذي تلوح فيه أنقرة بعملية عسكرية محتملة بالمنطقة.

قالت وكالة رويترز للأنباء أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن صباحا عملية عسكرية بالمنطقة.

وفي حديثه مع وكالة رويترز أفاد يوسف حميد، أحد عناصر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، أن هذه العملية هي أول عملية عسكرية تشنها الولايات المتحدة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من تركيا.

وأضاف حميد أن الوضع حاليا لا يزال غامضا وأن العملية العسكرية تمت في منطقة الحميرة بالقرب من الحدود التركية، قائلا: “شاركت مروحيات شينوك وبلاك هوك الأمريكيتين الصنع في العملية العسكرية”.

وفي حديثهم أيضا مع وكالة رويترز أشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات أثناء العملية العسكرية.

وأوضحت وكالة رويترز في خبرها أن المنطقة لم تشهد إنزال لقوات أمريكية بالمروحيات، وأنه سبق وأن تم تنفيذ هجوم بالمنطقة باستخدام طائرات بدون طيار (درون).

وبعد دقائق من العملية أصدر الجانب الأمريكي بيانا أعلن خلاله القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي المنطقة.

وذكرت السلطات الأمريكية في بيانها أن القيادي المقبوض عليه هو انتحاري مخضرم وأحد قادة التنظيم داخل سوريا مشيرة إلى عدم سقوط أية ضحايا من المدنيين خلال العملية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة شنت في فبراير/ شباط الماضي عملية مشابهة في منطقة إدلب أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم بعد مقتل مؤسسه، أبو بكر البغدادي، في عام 2019.