بروكسل (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الجيش التركي ضبط عددا كبيرا من قاذفات “AT-4” السويدية في عملياته ضد تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سوريا والعراق.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر: “استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا ضد بي كي كي بسوريا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا”.

وأكد أكار على أن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف دفاعي مثل الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما شتى أنواع الدعم للمنظمات الإرهابية.