أنقرة (زمان التركية) – عندما لم يحضر شوكرو تشاغلار، رئيس المحكمة الجنائية العليا التاسعة والعشرين في أنقرة إلى قاعة المحكمة، أمس الجمعة، أبلغ زملائه الشرطة.

وبسبب عدم رد تشاغلار على اتصلات زملائه، تم إبلاغ الشرطة، التي اقتحمت منزل رئيس قضاة المحكمة الجنائية العليا شوكرو تشاغلار لتجده متوفيا.

وعلم أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب وفاة تشاغلار.

يذكر أنه في المحكمة التي يرأسها تشاغلار، تم النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد النظام الدستوري.

ونشر وزير العدل بكير بوزداغ، عبر حسابه على تويتر، برقية تعزية، قال فيها: “أتمنى رحمة الله تعالى على رئيس المحكمة الجنائية العليا التاسعة والعشرين في أنقرة، تشوكرو تشاغلار، الذي وافته المنية. رحمه الله وغفر له. أرجو أن يكون مكانه في الجنة”.

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