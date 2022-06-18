أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، عن ارتفاع عدد الشركات المغلقة في تركيا بنسبة 260%، وفق بيانات شهر مايو.

وفق الاتحاد، ارتفع عدد الشركات التي أغلقت في مايو بنسبة 259.7 في المائة على أساس سنوي. وفي نفس الفترة، زاد عدد التعاونيات المغلقة بنسبة 671.4 في المائة، وأغلق عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 122.2 في المائة.

كما انخفض عدد الشركات المؤسسة في تركيا بنسبة 12.2٪ على أساس شهري في مايو إلى 9 آلاف 438 شركة. على أساس شهري، انخفض عدد المؤسسات التجارية بنسبة 18.4 في المائة وعدد التعاونيات التي تم إنشاؤها بنسبة 27.6 في المائة.

وفي مايو، انخفض عدد الشركات التي أغلقت على أساس شهري بنسبة 7.5 في المائة، وأغلق عدد التعاونيات بنسبة 14.3 في المائة، وأغلق عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 26.6 في المائة.