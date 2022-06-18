أنقرة (زمان التركية) – تلوح في الأفق أزمة بين وزارتي الخارجية التركية والنرويجية، بخصوص دخول المواطنين النرويجيين إلى تركيا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، قال إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق خلال زيارة وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت إلى أنقرة، وأن سفر المواطنين النرويجيين إلى تركيا ببطاقة هوية تحتوي على معلومات شخصية سيكون ساريًا لـ “فترة مؤقتة”.

وأشار بيلجيتش إلى أنه في نهاية هذه الفترة، لن يتمكن المواطنون النرويجيون من السفر إلى تركيا إلا عبر جواز سفر.

ومع ذلك، فإن هذا النفي من وزارة الخارجية خلق علامة استفهام في الأذهان. لأن وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت أعلنت عن الاتفاقية الموقعة مع تركيا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. كما نشر هويتفلدت صورة له وهو يحمل الاتفاقية مع وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو.

وقالت هويتفلدت: “أنا سعيدة جدًا لأن تركيا قد غيرت مؤقتًا أحكام جواز السفر! يمكن للنرويجيين الذين ليس لديهم جواز سفر لبقية العام استخدام بطاقة الهوية عند السفر إلى تركيا. يقدم مولود تشافوش أوغلو الاتفاقية”.

وأثار بيان وزارة الخارجية التركية بأنه لا يوجد اتفاق على أن المواطنين النرويجيين يمكنهم السفر باستخدام بطاقات الهوية فقط، أثار مشكلة أخرى. هذه المرة ظهرت الانتقادات القائلة بأن الدخول إلى تركيا ببطاقة هوية مقبولة “بدون اتفاق”.