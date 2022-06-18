أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرر تبكير موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسيعلن عن ذلك في 15 يوليو، الذي يوافق ذكرى الانقلاب العسكري الفاشل.

وبحسب المعلومات، سيدلي أردوغان ببيان في ذكرى محاولة الانقلاب في 15 يوليو، ويدعو لإجراء الانتخابات المبكرة في سبتمبر أو أكتوبر.

ويلزم 360 صوتاً نائباً لكي يتخذ البرلمان قراراً بشأن تبكير موعد الانتخاب.

يبلغ عدد مقاعد تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 333.

وكان أردوغان قال في وقت سابق إن الانتخابات ستعقد في موعدها، بشهر يونيو 2023، فيما يعد المسار السيئ للاقتصاد، أحد أهم الأسباب التي قد تدعو أردوغان للجوء لانتخابات مبكرة.

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