انقرة (زمان التركية) – أجبرت السلطات في سجن باتمان المغلق، السجينات على المشي حفاة القدمين، خلال ذهابهن إلى المستوصف ولقاء المحامي الخاص بهن.

ذكر المحامي التركي، مظلوم بوكسل، أن ثلاث نساء مسجونات سياسيًا في سجن باتمان المغلق تعرضن لتفتيش عار عند مدخل السجن، كما تم الضغط عليهن للذهاب حفاة إلى المستوصف والمحامي.

وفي إشارة إلى أنه تم احتجاز النساء بشكل غير قانوني، قال بوكسل إنه تم القبض عليهن بعد فترة الاحتجاز التي استمرت 4 أيام، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة من قبل المحكمة التي تم إحضارهن إليها.

يوكسل أكد أن التفتيش العاري في السجون قد تحول إلى شكل من أشكال التعذيب.

ووصرح بوكسل بأنهم سيرفعون شكوى جنائية ضد الممارسات غير القانونية لإدارة السجن.