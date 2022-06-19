أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، أمينة جوشكون، الحامل في الشهر الخامس والمعرضة لخطر الولادة المبكرة، بالمخالفة للقانون.

تم اعتقال السيدة الحامل بزعم عضويتها في حركة الخدمة.

أمينة جوشكون، الحامل في شهرها الخامس، والتي تخرجت حديثًا من قسم الرياضيات بجامعة مرمرة، تم اعتقالها أمس مع زوجها ظافر جوشكون في مدينة أدرنة.

أمينة جوشكون المحتجزة حاليا في سجن أدرنة، جنينها يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بعد 6 أشهر من ولادته، وفق ما أفادت الأسرة.

ويعاني جنين أمينة جوشكون من شق في شفته، وسيتم نقله إلى العناية المركزة وإجراء الجراحة.

يذكر أن سيدا نور إيروغلو، حامل في شهرها التاسع، مسجونة هي الأخرى في سجن أدرنة منذ 5 مايو، وعائشة كارادوران، حامل في شهرها الخامس، في سجن شانلي أورفا من النوع T منذ 20 مايو.

في تركيا، حيث تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يتم اعتقال النساء الحوامل بسبب الانتماء إلى حركة الخدمة، رغم أن القانون رقم 5275 يحظر اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال دون العام ونصف.

تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية حركة الخدمة بالوقوف وراء كل من تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها وزراء وأبناؤهم، بمن فيها أفراد عائلة أردوغان والدائرة المقربة منه، والانقلاب الفاشل في 2016، في حين أن الحركة تنفي بشدة التورط في الانقلاب الفاشل أو أي نشاط إرهابي، داعية إلى تحقيق دولي في الاتهامات الموجهة لها ولحكومة أردوغان لتنكشف الحقائق، وهذا ما رفضه أردوغان حتى اللحظة.