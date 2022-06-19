أنقرة (زمان التركية) – طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، مجددا السويد وفنلندا باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية.

تحدث كالين عن عضوية السويد وفنلندا في الناتو، أكد على ضرورة أن يلتزم الأعضاء الجدد بمبادئ التحالف، وبناء عليه يجب على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية.

وشدد المتحدث باسم كالين في بيانه على “ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة” فيما يتعلق بعضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي، واستخدم العبارات التالية:

وقال “طالما تستمر مظاهرات حزب العمال الكردستاني في السويد، فلن يكون هناك تقدم في العملية المتعلقة بعضوية الناتو. يجب على السويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مخاوفنا الأمنية”.