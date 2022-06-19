أنقرة (زمان التركية) – ظهرت تفاصيل غير مدرجة في خطة تقسيم منطقة مطار أتاتورك الذي تم هدمه مؤخرًا، من أجل تحويله إلى حديقة وطنية.

أعلنت هيئة المطارات الحكومية، عن مناقصة لتحويل مبنى الفندق القديم داخل مطار أتاتورك إلى مدرسة.

وفق الإعلان فإن، تقديم العطاءات، يبدأ من 1 حتى 29 يونيو.

وبعد توقيع العقد، ستبدأ الشركة التي استلمت العطاء في البناء في غضون 15 يومًا.

وستقوم شركة المقاولات بتحويل المبنى إلى مدرسة وتسليمه في غضون 350 يومًا من تسلم الموقع.

ولم يتم الحديث مسبقًا عن إنشار مدرسة في موقع المطار، وإنما حديقة ومستشفى، ومرافق الاجتماعية وثقافية، ومسجد، وأرض معارض.

يذكر أن قرار هدم مطار أتاتورك، الذي تم تنفيذه بداية هذا الشهر تعرض لموجة من الانتقادات في الداخل التركي.

مطار أتاتورك الدولي ظل في الخدمة نحو 86 عاماً، وانطلقت الرحلة الأولى منه عام عام 1933، واستقبل آخر رحلة جوية في أبريل 2019، مع تشغيل مطار إسطنبول الدولي.

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