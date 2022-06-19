أنقرة (زمان التركية) – نشرت لجنة الإصلاحات المؤسساتية بالتحالف السداسي التركي المعارض، برنامجا مؤلفا من أربعة بنود للسياسات الاقتصادية التي سيتبعها التحالف حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وفي حديثه مع صحيفة جمهوريت تناول المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المشارك ضمن التحالف السدادي، فائق أوزتراك، الأعمال الذي تجريها اللجنة مشيرا إلى احتمالية تنفيذ أعمال جديدة خلال المرحلة القادمة.

وتطرق أوزتراك في حديثه إلى “لجنة رصد الخسائر”، قائلا: “بالنظر إلى الإجراءات المعلنة ترصدون نهجا يعزز فعالية مواجهة التضخم ويقضي على تدخل السلطة في سياسية البنك المركزي، ويعيد المشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تقتصر حاليا على شخص واحد. ومن بين أحد أهم هذه البنود هي لجنة رصد الخسائر”.

وذكر أوزتراك أن الحكومة حاليا تقوم بإخفاء الكثير من الحقائق، وأن لجنة رصد الخسائر ستتولى كشف البيانات الصحيحة وإعادة ثقة القطاع العام بالمالية، قائلا: “إن اعتبرنا هذه الإجراءات بمثابة قميص فإنها تعكس عزم التحالف السداسي على إغلاق الزر الأول للقميص بشكل صحيح”.

وشدد أوزتراك أن تطبيق هذه الإجراءات، يتطلب عقد الانتخابات بشكل عاجل.

وأكد أوزتراك أن تحالف الأحزاب الستة يضم شخصيات معروفة للعامة قائلا: “التحالف يضم وزيرين سابقين ومستشارين سابقين للخزانة ومستشار للتجارة الخارجية ورئيس سابق للبنك المركزي. لذا لابد من مقارنة هذا الطاقم بطاقم السلطة الحاكمة وعلى رأسه وزير الخزانة والمالية”.