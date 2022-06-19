انقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن جهودهم ستكون من أجل الشعب وليس من أجل الأوليغارشية.

وأوضح كيليتشدار أوغلو خلال لقاء مع أعضاء حزب في أزمير، أن الشعب التركي يستحق السلام والثروة، ولا يستحق الفقر.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “كونك عضوًا في حزب الشعب الجمهوري يعني أنك تؤمن بالمساواة في توزيع الدخل… وهذا يعني أن تكون عادلاً”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن حزبه سيدافع حتى النهاية عن حقوق وقوانين كل من تم إقصاؤهم في تركيا.

في إشارة إلى رفض سياسة الاعتماد على الواردات من الخارج، قال كيليتشدار أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري يرفض استيراد العدس من الخارج “طالما في يوزغات عدس مميز”. وكذلك برفض استيراد القمح.

كيليتشدار أوغلو الذي يسعى حزبه للفوز بالسلطة في الانتخابات المقبلة، أكد أن الشعب الجمهوري يرفض “تسليم الدولة للعصابة الخماسية، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقلق، فسيكون واجب حزب الشعب الجمهوري الرئيسي أن يسأل عن حقوق الفقراء”.

تتهم المعارضة خمسة رجال أعمال مقربين من أردوغان بالاستيلاء على جميع المناقصات الحكومية، دون وجه حق، وتحقيق أرباح.

يذكر أن المعارضة التركية تسعى لإزاحة أردوغان عن السلطة، في الانتخابات المقبلة.