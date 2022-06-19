أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، إن رغبة تركيا في العودة إلى برنامج إنتاج مقاتلات F-35، من خلال الضغط على حلف شمال الأطلسي بمعارضة عضوية فنلندا والسويد، لن تتحقق.

وأوضح سميث، أن تركيا لا يمكنها العودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35 لأنها حصلت على نظام الدفاع S-400.

وفي حديثه في فاعلية نظمها مراسلو الدفاع، صرح سميث أن شراء تركيا لنظام الدفاع S-400 من روسيا لا يزال مصدر قلق كبير لبلاده، مضيفًا: “هذا لا يعاقب تركيا على شرائها أسلحة من روسيا. هذا مصدر قلق لأن وجود S-400 لا يتناسب مع وجود F-35 في نفس المكان، هناك مخاوف من وصول المعلومات الهامة إلى الروس”.

وتابع سميث: “أعتقد أنه سيتم تسليم بعض الأسلحة لهم -تركيا- في النهاية، لكن لن يتم بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35. لا أعرف ماذا ستفعل أوروبا. لكنني أعتقد أنهم سيتصرفون بهذه الطريقة أيضًا”.

وفي إشارة إلى مساومة تركيا أعضاء التحالف ضد عضوية السويد وفنلندا في الناتو، قال سميث: “أردوغان يقول إنه إذا لم يتم تقديم له عرضًا جيدًا بما فيه الكفاية، لن يقبل عضوية السويد وفنلندا، ولكن هذا غير معقول أنه يعتقد أن هذه هي أفضل مساومة يقوم بها”.