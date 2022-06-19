أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه تم توقيف عناصر إرهابية إيرانية تستهدف إسرائيليين في تركيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب التقرير المستند إلى مسؤولين إسرائيليين، تعمل وحدات أمنية تركية وإسرائيلية معًا للقبض على الإيرانيين.

وأكدت الصحيفة أنه لا تزال هناك خلايا إرهابية إيرانية نشطة في تركيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في بيان يوم الاثنين “ندعو الإسرائيليين إلى عدم الذهاب إلى إسطنبول وتركيا إلا إذا لزم الأمر. إذا كنت في اسطنبول، عد إلى إسرائيل على الفور. إذا كانت لديك خطة طيران إلى إسطنبول، فقم بإلغائها “.

يأتي ذلك بعد مقتل العقيد حسن سيد خدائي، أحد كبار الأسماء في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم مسلح أمام منزله الشهر الماضي.

ورداً على تحذيرات إسرائيل من السفر إلى تركيا، قالت وزارة الخارجية التركية: “يُعتقد أن التحذيرات المذكورة أعلاه مرتبطة بتطورات دولية مختلفة. يتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل السلطات المختصة لدينا في إطار آليات تعاوننا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”.

وكتبت الصحف الإسرائيلية أن تحذير السفر إلى تركيا سيستمر “حتى القبض على الخلية الإرهابية الإيرانية في البلاد”.

كما زعمت الصحافة الإسرائيلية أن تركيا حذرت إيران بلغة قاسية وواضحة للغاية ووجهت رسالة مفادها “لن نسمح بشن هجوم على دولة أخرى على أرضنا”.