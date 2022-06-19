أنقرة (زمان التركية) – دعا وزير التجارة التركي، محمد موش، مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للاستثمار في تركيا.

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي، عُقد منتدى الاستثمار D-8 بالتعاون مع مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، و اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا.

خلال المؤتمر، قال وزير التجارة محمد موش: “بصفتنا تركيا، قمنا بتصدير 225 مليار دولار من البضائع العام الماضي. هدفنا هذا العام هو 250 مليار دولار وما فوق”.

وأضاف موش أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي تم تأسيسها ربعًا بالضبط من قرن مضى تماشيا مع رؤية استراتيجية، تقوم على أسس قوية للغاية.

وفي إشارة إلى أن دول مجموعة الثمانية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة وحجم اقتصادي يبلغ 4 تريليون دولار، قال موش: “ومع ذلك، لم نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات في الـ 25 سنة الماضية منذ إنشائها “.

وتابع الوزير التركي: “بصفتنا دولًا أعضاء، فقد تقرر زيادة التجارة البينية إلى ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي تجارتنا بحلول نهاية عام 2030”.

وفي معرض إشارته إلى مساهمة التنفيذ الكامل للاتفاقية في التجارة، أكد موش أن التجارة البينية، التي بلغت 130 مليار دولار العام الماضي، يمكن أن تصل إلى مستويات أعلى بكثير.

كما أكد موش أن تركيا ستواصل التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية وإنها مستعدة لزيادة التعاون في كل مجال.