أنقرة (زمان التركية) – طرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تصورا لحل أزمة قطاع الزراعة في تركيا والنهوض به.

خلال مؤتمر المجلس الاستشاري الموسع لشهر يونيو/ حزيران الذي عقدته شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة غازي عنتاب، دافع صويلو عن منح الجنسية للأجانب، واستقبال المهاجرين فط تركيا.

صويلو قال، إن نحو 210 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية خلال 11 عاما.

وأشار صويلو إلى أن ألمانيا منحت في المدة نفسها جنسيتها إلى مليون و250 ألف أجنبى، وأضاف قائلا: “بالتأكيد قد يسفر الأمر عن بعض المشكلات. هل يسهم هؤلاء باقتصاد البلاد أم لا؟ نعم يسهمون. دعونا نفسح المجال للرعاة الأفغان وسنرى جميعا كيف سيصبح قطاع الزراعة داخل تركيا. لا مغزى من هذا العداء. 506 ألف سوري عادوا إلى سوريا طواعية. عادوا إلى المناطق الآمنة التي شكلناها”.

وهاجم صويلو خلال تصريحاته حزب الشعب الجمهوري المعارض قائلا: “إنهم يدبرون مكيدة جديدة. كيليجدار أوغلو أعلن الأسبوع الماضي أنهم سيغيرون قانون مكافحة الإرهاب. يريد أن يقيد الدولة في محاربتها الإرهاب. يريد العودة إلى الأيام الخوالي. لا تتساءلوا عمن أعطى التعليمات لهؤلاء الذين يذهبون علانية للسفراء الاجانب ويتلقون التعليمات منهم. سيجعلونا بلا هوية ويحولونا إلى مجتمع الميم”.

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