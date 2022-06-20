أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم وستواصل ذلك.

تصريحات أردوغان جاءت خلال رسالة مصورة بعثها إلى المؤتمر البرلماني العالمي الذي نظمه البرلمان التركي والاتحاد البرلماني الدولي.

وذكر أردوغان أن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية، معربا عن أمله الاستمرار في أداء هذا الواجب الذي “يفرضه علينا التاريخ والثقافة والإيمان”.

وأكد أردوغان أن هذه أكبر تجربة تنقل بشري بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك لا يمكن لأحد الهروب من مسؤوليته.

وأضاف أردوغان: “لا يمكن منع هذه القضية ما لم يكن لدى المجتمع الدولي الشجاعة لمواجهة المشاكل الأساسية للهجرة. آمل أن تساهم المناقشات التي ستجريها في إطار المؤتمر في حل المشكلة”.

كما أشار أردوغان إلى أنه “في حرب الخليج الأولى، اعتنت تركيا بمئات الآلاف من الإخوة الأكراد الذين فروا من العراق، بالإضافة إلى 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من النزاعات في سوريا، فتركيا لم ترفض أي شخص جاء إلى بابها بسبب هويته العرقية ودينه وثقافته ونزعته وطائفته”.

يأتي ذلك بينما قال أردوغان مؤخرًا استجابة للغضب الشعبي المتزايد من وجود عدد كبير من اللاجئين في البلاد، إنه سيتم ترحيل مليون لاجئ سوري مع حلول عام 2023.

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