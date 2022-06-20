أنقرة (زمان التركية) -كشف استطلاع رأي حديث عن انخفاض في نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، 4 %، بينما لا يزال الأعلى تأيدًا مقارنة بالأحزاب الأخرى.

مؤسسة “بيار” للأبحاث نشرت نتائج استطلاع شهر يونيو بمشاركة 2610 مشاركًا في 26 مقاطعة تمثل تركيا بأكملها، في الفترة من 3 إلى 7 يونيو.

أظهرت النتائج أن تحالف الأمة المعارض متقدم على تحالف الشعب الحاكم.

بلغت نسبة تأييد تحالف الأمة 40.3٪. وبلغت نسبة تأييد تحالف الشعب 38.2 بالمائة، وكان الفرق بين التحالفين هو 2.1 نقطة مئوية.

وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع الانتخابي الذي أجرته بيار في يونيو على أساس الأحزاب، كان الحزب الذي حصل على أعلى معدل تصويت هو حزب العدالة والتنمية الحاكم، يليه حزب الشعب الجمهوري.

وبالنظر إلى بيانات استطلاع بيار في مايو، انخفض تأييد حزب العدالة والتنمية بنسبة 4 نقاط مئوية.

وفقًا لنتائج استطلاع بيار، ظل معدل تصويت حزب الحركة القومية حضو التحالف الحاكم عند 7.8٪

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يُنظر إليه على أنه حزب رئيسي ويصوت له 7 ملايين ناخب في الانتخابات، على 11.2 في المائة من تأييد المشاركين.