أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الشعب التركي بات يوقن بأن هذه هي آخر فترة لحكم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

باباجان قال خلال مشاركته في برنامج “وقت اليقظة”، على قناة “KRT” التركية إن قضية ترشيح الرئيس أردوغان للمرة الثالثة، غير جائزة وفق الدستور، الذي لا يتيح له الترشح للولاية الثالثة إذا قاد الانتخابات، ولكن إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة ولم تكن فترته قد اكتملت، فإن ترشيحه للمرة الثالثة سيكون موضع أمرا مختلفًا.

وأضاف باباجان: “تقول الغالبية العظمى من القانونيين، إن هذه هي ولاية أردوغان الثانية. لذلك، لا يمكن أن يكون مرشحًا في الانتخابات القادمة. سيتم تحديد ذلك في النهاية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات”.

وأكد باباجان أنه إذا قرر البرلمان التركي إجراء انتخابات مبكرة، ستنتهي هذه المناقشة تلقائيا.

كما شدد باباجان على أنه بالأساس اتخذ المواطنين الأتراك قرارهم، حيث يقولون إن هذه هي آخر فترة للرئيس أردوغان، وسيقولون له في الانتخابات: “السيد أردوغان، نشكرك على خدماتك حتى الآن، والعمل الجيد إن وجد؛ شكراً لك، ولكن حان وقت التقاعد الآن”.

وفي سياق آخر، ذكر باباجان أنه وفقًا للقواعد التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، كان يجب أن يتقاعد أردوغان في 2014-2015، ونتيجة لبقائه وكسر القانون والميثاق بدأت المشاكل في الظهور.

وتابع باباجان: “إذا كان أردوغان قد ترك الرئاسة وفقًا للاتفاق الأولي في 2014-2015، فلن تكون تركيا في هذه الحالة اليوم. لقد تسبب في ضرر كبير لنفسه وبالبلد على حد سواء”.