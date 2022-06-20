أنقرة (زمان التركية) – أعلنت منصة eBay العالمية للتجارة الإلكترونية إنهاء خدمات شركة GittiGidiyor التابعة لها داخل السوق التركي.

تعمل منصة GittiGidiyor في السوق التركي منذ عام 2001.

وفي عام 2011 قامت منصة eBay بشراء غالبية أسهم موقع GittiGidiyor في تركيا وكانت تتولى إدارته بشكل مستقل.

وفي إطار عملياتها الرقابية الدورية لأنشطتها العالمية، قررت منصة eBay إغلاق موقع GittiGidiyor بسبب الديناميكيات التنافسية بالسوق التركي.

وبموجب القرار فإن الباعة لن يستطيعوا إدراج منتجات جديدة على الموقع اعتبارا من اليوم، على أن تتوقف جميع عمليات الشراء عبر الموقع اعتبارا من 18 يوليو/ تموز القادم.