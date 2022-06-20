أنقرة (زمان التركية)ــ توقع زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليجدار أوغلو أن يحل الرئيس رجب طيب أردوغان البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة، حتى يتمكن من الترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2023.

رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدرا أوغلو قال في اجتماع للحزب: “الدعوة إلى انتخابات مبكرة، تحتاج إلى حل البرلمان، من أجل إتاحة الترشح لولاية أخرى أخرى وفقًا للدستور”.

يقضي أردوغان حاليًا فترة ولايته الثانية كرئيس للجمهورية، وهي الحد الأقصى الذي يمكن أن يشغل المنصب فيه وفقًا للدستور التركي.

الاستثناء الوحيد، الذي تم إدخاله مع استفتاء عام 2017 على الدستور هو اتخاذ البرلمان قرارا بتجديد الانتخابات خلال الولاية الثانية للرئيس.

وكان الرئيس أردوغان أعلن في 10 يونيو أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم مرة أخرى، داعيًا التحالف المعارض إلى الإعلان عن مرشحه لمنصب الرئاسة، كما نفى أي توجه لعقد انتخابات مبكرة.

كانت هناك تكهنات بأن أردوغان يخطط لطرح مرشح آخر للرئاسة، ويوافق على مطالبة المعارضة بالتخلي عن نظام الحكم الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، على أن يستلم هو منصب رئيس الوزراء.

قال كيليجدار أوغلو: “أردوغان يتحدث كما لو أنه يخطط للانتخابات في الموعد المحدد -يونيو 2023-، ولكن في الواقع ستكون هناك انتخابات مبكرة وبحسب تقديراتنا، فإن أردوغان سيرشح نفسه. إن شاء الله سنمنحه معاشه التقاعدي كله في حال ترشحه (ونحيله للتقاعد).

ويتوقع التحالف المعارض إجراء الانتخابات في 4 أو 27 نوفمبر تشرين الثاني.