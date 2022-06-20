أنقرة (زمان التركية) – قال السياسي الكردي، أحمد ترك، إن الحكومة التركية تريد إسكات الإعلام الكردي، ولذلك تم سجن 16 صحفيا كرديا مؤخرا.

قال ترك إن “الإعلام الكردي الديمقراطي الذي يكتب الحقيقة، أصبح مستهدفا”. وفق تعبيره

وصرح أحمد ترك أن استهداف الصحفيين هو “جزء من مشروع، لتخويف وإسكات الصحفيين الذين تحدثوا عن الحقيقة”.

وأضاف ترك: “لا ينبغي لأحد أن يظل صامتًا تجاه عدم المشروعية، بغض النظر عن مصدره، يجب ألا نبقى صامتين بشأن هذه القضية”.

وقال ترك “إذا رفعت المنظمات غير الحكومية أصواتها ضد كل هذه المظالم بتصميم مشترك بشأن، ستتغير أشياء كثيرة”.

قضت السلطات القضائية في تركيا يوم الخميس الماضي، بحبس 16 من بين 21 صحفيا تم اعتقالهم في ولاية ديار بكر شرق تركيا، ووجهت لهم تهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.

في ـ8 من يونيو، اعتقلت السلطات التركية 21 صحفيا، خلال مداهمات لمنازلهم ومقار عملهم في ولاية دياربكر ذات الغالبية الكردية شرق تركيا، بمن فيهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية الصحفيين في دجلة والفرات.