أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا 5 أشخاص في حملة أمنية ضد إيرانيين يشتبه في تخطيطهم لشن اغتيالات بحق إسرائيليين داخل تركيا.

وحدة مكافحة الإرهاب ووحدة الاستخبارات في مديرية أمن إسطنبول أطلقت عملية للقبض على فرقة الاغتيال، التي خضعت للمراقبة منذ وقت طويل وكانت تستعد لشن هجماتها.

وخلال عمليات تفتيش مسكن المشتبه بهم في منطقة بيلك دوزو بمدينة إسطنبول، عثرت قوات الأمن على سلاحين وكاتمين للصوت والعديد من المستلزمات الرقمية والوثائق.

ويتواصل استجواب المشتبه بهم في مديرية أمن إسطنبول.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي الذي يزور تركيا حاليا، كان قد دعا في 23 يونيو/ حزيران الجاري الرعايا الإسرائيلين في تركيا لمغادرتها فورا على خلفية احتمال تنفيذ هجمات انتقامية، بعد مقتل العقيد حسن سيد خدائي، أحد كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم مسلح أمام منزله الشهر الماضي.

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