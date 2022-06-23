أنقرة (زمان التركية) – حذر اسفندر كوركماز البروفيسور التركي من أنه إذا تخلفت تركيا عن سداد ديونها الخارجية فسيكون سعر الدولار 50 ليرة تركية.

وأوضح كوركماز الكاتب في صحيفة “يني تشاغ” التركية، أنه إذا أعدت الحكومة برنامج استقرار وتوجهت إلى صندوق النقد الدولي أو قررت إجراء انتخابات مبكرة، فإن سعر الدولار سينخفض ​​إلى أقل من 15 ليرة.

وأضاف كوركماز: “وإذا لم تتخذ السلطة السياسية أي إجراءات وتخلفت تركيا عن سداد ديونها الخارجية، فإن سعر الدولار سيصبح 50 ليرة بين عشية وضحاها”.

وذكر كوركماز أنه حتى نهاية العام، إذا كان هناك تدفقات عملة أجنبية مضمونة غير مسجلة، سيظل سعر الدولار أقل من 25 ليرة.

وأكد كوركماز أنه بالنسبة للديون الخارجية لتركيا وزيادة علاوة مخاطر الإفلاس، فإن حجم الدين الخارجي الذي يتعين على تركيا سداده خلال عام هو 181.4 مليار دولار.

كما أشار كوركماز إلى أن عجز الحساب الجاري لعام 2022 بنحو 50 مليار دولار، وأن نسبة مقايضات التخلف عن السداد، التي تُظهر علاوة مخاطر الإفلاس لسندات تركيا ذات الخمس سنوات المتداولة في الأسواق الدولية، ارتفعت إلى 818 نقطة أساس. وزاد هذا الوضع من مخاطر التخلف عن السداد في الديون الخارجية.

يذكر أنه، وصلت أقساط مقايضة التخلف عن السداد لخمس سنوات، في تركيا إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت 800 نقطة.