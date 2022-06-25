أنقرة (زمان التركية) – نظم المفصولون تعسفيا من العمل في تركيا، خلال حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين عقب محاولة انقلاب 2016، مظاهرة احتجاجية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمشاركة شخصيات معروفة تركيًّا وعالميًّا.

KHK mağdurları, Strasbourg’da AİHM binası önünde adalet istiyor. pic.twitter.com/1WP7xHlWO3 — BOLD (@BOLDmedya) June 24, 2022

المظاهرة التي حظيت بمشاركة واسعة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، جاءت نيابة عن مئات الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بما فيها الاعتقالات الجماعية، والتعذيب، والاختطاف.

Strazburg tarihi anlarından bikini yaşıyor şuan…

Ne güzel bir yürüyüş…

Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, ebeden daimen razı ve hoşnut olsun sizlerden insaAllah…!#JusticeForALLinTurkey pic.twitter.com/T9e32uoAhb — Fakir (@Yusuf_Yuzlu111) June 24, 2022

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: “تأخر العدالة حرمان من العدالة، أين القضاة، توقفوا عن الاضطهاد في تركيا، توقفوا عن التعذيب”.

"The crackdown on free speech, the crackdown on unions, the crackdown on professionals, the crackdown on journalists is utterly wrong. And the European Court of Human Rights ought to act," @jeremycorbyn said, answering Turkish Minute’s questions. │reporting by @Btekinofficial pic.twitter.com/RZFkJYpcJQ — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) June 24, 2022

وخلال المظاهرة، قدم الدبلوماسي السابق رومي أونال، الذي أُقيل من منصبه خلال حالة الطواري، رسالة إلى مجلس أوروبا ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالب فيها المحكمة باتخاذ إجراءات من أجل ضحايا الفوضى في تركيا واستعادة العدالة التي تتأخر يوما بعد يوم.

Bu eylemin en güzel yanı eylemin bugün verdiği mesaj değil geleceğe verdiği mesaj. Ben bu eylemi KHK’lıların siyasete yürüyüşünün ilk adımı olarak da oluyorum. Asıl bu mesaj kurtarır Türkiye’yi bu karanlık dehlizden AİHM değil pic.twitter.com/XOJIkqCF7c — Emre Uslu (@EmreUslu) June 24, 2022

وأشار أونال إلى أنهم سلموا الرسالة إلى رئيس المحكمة الأوروبية نيابة عن 24 منظمة غير حكومية ومنصة العمل السلمي في ستراسبورغ.

Strazburg şehrinde AİHM önünde kurulan kürsüde konuşan Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin: Erdoğan önce NATOCU sonra AVRASYACI şimdi yine NATOCU davranarak yeniden seçilmenin hesabını yapıyor.”#justiceForALLinTurkey pic.twitter.com/Dviq2buYFv — Basri Doğan (@BasriDogan68) June 24, 2022

وخلال كلمة لعضو المملكة المتحدة في الجمعية البرلمانية المشتركة لمجلس أوروبا جيريمي كوربين، أكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية أينما كانت في العالم.

Yusuf Bilge Tunç’un kız kardeşi Şefika Nur Kurt Strazburg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünden seslendi. “Kardeşim nerede ” #justiceForALLinTurkey pic.twitter.com/1T4aG2spHu — Basri Doğan (@BasriDogan68) June 24, 2022

كما شدد كوربين على ضرورة دعم أولئك الذين يتحدون التنمر السياسي في تركيا.

Binden fazla katılımcı hep bir ağızdan "Mağdurlar burada, mahkeme nerede?" sloganları atıyor. @ECHR_CEDH#JusticeForALLinTurkey pic.twitter.com/21FAHvKNc2 — Peaceful Actions Platform (@4PeacefulAction) June 24, 2022

وعلى الرغم من مرور نحو 6 سنوات، لم تتوج تسفر جهود الآلاف من الضحايا وأسرهم للبحث عن حقوقهم المسلوبة بالنجاح، نتيجة لانغلاق السبل القانونية داخل تركيا لأسباب سياسية، مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لإنقاذ أنفسهم من العزلة الاجتماعية المفروضة عليهم لمجرد انتمائهم إلى حركة الخدمة.