أنقرة (زمان التركية) – نظم المفصولون تعسفيا من العمل في تركيا، خلال حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين عقب محاولة انقلاب 2016، مظاهرة احتجاجية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمشاركة شخصيات معروفة تركيًّا وعالميًّا.

المظاهرة التي حظيت بمشاركة واسعة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، جاءت نيابة عن مئات الآلاف من الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بما فيها الاعتقالات الجماعية، والتعذيب، والاختطاف.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: “تأخر العدالة حرمان من العدالة، أين القضاة، توقفوا عن الاضطهاد في تركيا، توقفوا عن التعذيب”.

"The crackdown on free speech, the crackdown on unions, the crackdown on professionals, the crackdown on journalists is utterly wrong. And the European Court of Human Rights ought to act," @jeremycorbyn said, answering Turkish Minute’s questions. │reporting by @Btekinofficial pic.twitter.com/RZFkJYpcJQ

