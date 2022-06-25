أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لصحيفة تركية، إن القضاء قرر إسقاط التهم بحق 26 سعوديا، سبق اتهامهم بالتورط في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

قالت صحيفة “دوفار”، إن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الحكومة التركية قبول نقل ملف المحاكمة إلى السعودية.

تعرض خاشقجي للاغتيال بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

الادعاء العام التركي، طلب في أبريل الماضي، نقل المحاكمة من إسطنبول إلى الرياض.

المدعي العام التركي قال إن المملكة طلبت في مارس الماضي نقل القضية إلى الرياض وأنه أوصى بقبول الطلب لصعوبة أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين حوكموا غيابيا.

تأتي هذه الخطوة في اعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد سنوات من التوتر السياسي بين البلدين.

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