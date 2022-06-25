أنقرة (زمان التركية) – اقترح زعيم حزب التغيير التركي، مصطفى ساريجول، توزيع جميع اللاجئين في تركيا، بالتساوي على دول حلف الناتو الـ 28، مقابل سماح أنقرة بعضوية فنلندا والسويد في الحلف.

رئيس حزب التغيير التركي مصطفى ساريجول قال للصحفيين خلال اجتماع في مقاطعة كيليس، بعد إجراء تقييمات لعدد من القضايا، إنه يقترح أن يجتمع البرلمان التركي، ويعلن موافقة الحكومة التركية على انضمام فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو، شريطة توزيع اللاجئين في تركيا بالتساوي علي 28 دولة عضو في الناتو، وأن تحل مشكلة مخاوف تركيا المتعلقة بالإرهاب.

وأنهى ساريجول تصريحاته قائلا: “إذا لم تستقبل دول الناتو اللاجئين وتتصدى للمخاوف الأمنية لتركيا، فلنفكر حتى في ترك الناتو وإغلاق قواعد الناتو والولايات المتحدة على جدول الأعمال”.

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