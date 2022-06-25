أنقرة (زمان التركية) – اتهمت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، دريا يانيك، وكالة “دويتشه فيله” الألمانية بالترويج للدعارة.

تصريحات يانيك جاءت تعليقا على مقطع فيديو نشرته النسخة التركية من وكالة دويتشه فيله، عن فتاة تدعى ياسمين تعمل في الدعارة، وتقول إنها عملت في الدعارة لأنها مهنة تجلب لها الأموال السريعة.



قالت يانيك إن “دويتشه فيله تهين جميع المبادئ المهنية للصحافة والقيم الاجتماعية بهذه المادة المعدة باللغة التركية”.



وأضافت يانيك: “من ناحية أخرى، ترتكب دويتشه فيله جريمة التحريض على الدعارة المنصوص عليها في المادة 227/2 من قانون مكافحة الإرهاب”.



وقالت الوزيرة إن “هذا النهج الذي يذل المرأة ويطبع الفسق أمر غير مقبول”، مضيفة: “لقد قدمنا ​​الطلبات اللازمة للمؤسسات المرخصة لمنع هذا المحتوى ، وهو عار على البث”.



يذكر أن بيوت الدعارة مرخصة في تركيا، وهناك قوانين منظمة لعملها.

