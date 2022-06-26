أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، تيمور سويكان، إن إدعاءات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بخصوص منح الجنسية للمواطن الإيراني، أحمد نزاري، صحيحة.

وأوضح سويكان في تغريدة على تويتر، أنه تم تأكيد مزاعم سادات بكر من خلال الوثائق التجارية الخاصة بالمواطن الإيراني نزاري.

وأكد سويكان أن نزاري أصبح مواطنا تركيا في فبراير 2020.

وأضاف سويكان: “أسس نزاري شركة نزاري العقارية تحت اسم Ahmad Nazarishirehjını. مقرها في اسطنبول أتاشهير. في 18 فبراير 2020، أجرت الشركة تغييرات في تسجيلها في جريدة التسجيل بسبب جنسية مالكها حيث أصبح مواطنا تركيا”.

2- Nazari Gayrimenkul Şirketini Ahmad Nazarıshırehjını ismiyle kuruyor. Merkezi İstanbul Ataşehir. 18 Şubat 2020'de Sicil Gazetesi'nde T.C vatandaşlığına geçmesi nedeniyle şirket kaydında değişiklik yapıyor. Adı Ahmet Nazari'ye ve yabancı kimlik no'su T.C kimlik no'suna dönüşüyor pic.twitter.com/nHwDL5XnLF — Timur Soykan (@timursoykan) June 25, 2022

وأكد سويكان بالوثائق، أن نزاري الآن مواطن تركي ويجري العديد من التغييرات في هيكل شركته بهويته الجديدة، حيث قام بتحويل حصة شركته البالغة 500 ألف ليرة تركية إلى مواطن أجنبي آخر.

يذكر أن سادات بكر كان قد قال إنه على الرغم من أن أحمد نزاري كان مطلوبًا بشكل أمني، فقد حصل على الجنسية التركية بقرار من وزير الداخلية التركي الأسبق محمد أغار.