أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، محمد جهاد جمرى، نجل البرلمانية المعارضة عن حزب الشعوب الديمقراطي، هدى كايا.

وأعلنت البرلمانية هدى كايا خبر اعتقال نجلها جمرى عبر تويتر.

وأوضحت كايا أنه تم اعتقال نجلها من منزله في حي “بايراميتش” في مدينة تشاناقالا التركية.

وقالت كايا: “ابني الذي كان يحاول الاستقرار في تشاناقالا لفترة من الوقت وأثبت وجوده في الزراعة، اعتقل من منزله من قبل إدارة مكافحة الإرهاب هذا الصباح”.

أضافت كايا: “لا نعرف السبب، لكن المؤيدين والمتصيدون اتخذوا إجراءات سريعة ويستهدفون عائلتي بهجمات قبيحة. لم نذعن للكثير من الفظائع، فهل نرضخ لمنحط؟”.

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