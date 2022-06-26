أنقرة (زمان التركية) – نقلت الصحافة العبرية عن مسؤول في الموساد، أنه تم إحباط هجومين مخططين على إسرائيليين في إسطنبول في عملية مشتركة مع جهاز المخابرات التركية.

ولم يكشف مسؤول الموساد عن الجهة التي كانت تخطط للهجمات.

وأشار المسؤول إلى أن المستهدفين تم إنقاذهم في اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن المعتقلين مواطنون إيرانيون وأتراك.

ولم يفصح مسؤول المخابرات عن موعد التخطيط للهجوم أو عدد الأشخاص المحتجزين.

قالت الصحافة الإسرائيلية مؤخرًا إن جهاز الاستخبارات التركي، أحبط هجوما يستهدف إسرائيليين في تركيا بعد أن حصل على معلومات بشأن ذلك من الموساد.

وفي العملية المذكورة، تمت إعادة زوجين إسرائيليين في تركيا إلى وطنهما على عجل قبل أن يتعرضا لهجوم من قبل عملاء إيرانيين.

وبينما صرح مسؤول الموساد بأن أحد المستهدفين كان القنصل العام الإسرائيلي السابق في اسطنبول، إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويوم الخميس الماضي، تم اعتقال إيرانيين يُزعم أنهم يستعدون لمهاجمة مواطنين إسرائيليين. بينما أفادت إدارة شرطة إسطنبول أن 5 إيرانيين تم القبض عليهم في العملية، ذكر مسؤول استخبارات إسرائيلي أن 10 أشخاص اعتقلوا في بيانه يوم الجمعة.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في 13 يونيو / حزيران أنه يجب على الإسرائيليين في تركيا العودة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

كما رفعت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى التحذير من خطر السفر إلى تركيا إلى أعلى مستوى.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في منسشور على تويتر إن هدف إسرائيل هو “تدمير العلاقات بين طهران وأنقرة البلدين المسلمين” ووصف زاده ادعاءات تل أبيب بـ “السخيفة”، بعد إعلان تل أبيب عن الإيقاع بشبكة اغتيال إيرانية تستهدف الإسرائيليين في تركيا.

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