أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب التغيير التركي، مصطفى ساريجول، من أمام مبنى البرلمان اليوناني، للسلام بين أنقرة وأثينا.

ساريجول أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، عقب نشره مجموعة صور من اليونان على تويتر.

ساريجول ظهر في الصور رافعا العلم التركي من أمام مبنى البرلمان اليوناني.

ووجه ساريجول رسالة لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميكوتاكيس، حيث دعاه لتحقيق السلام مع تركيا، والكف عن استخدام السلاح.

وقال ساريجول لميكوتاكيس: “أنا في اليونان الآن. لا تطلب المساعدة من أمريكا، ابحث عن صداقة مع تركيا. ارفع يدك عن المدافع تعال إلى السلام، انظر، نحن هنا”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وجه اتهامات إلى اليونان بمحاولة حشد العداء الغربي ضد بلاده والاستمرار في تسليح الجزر، ورد على ذلك بتصريحات عدائية حملت تهديدا بالحرب.

وبعد لقاءات أجراها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الولايات المتحدة، أعلن أردوغان إنهاء أي اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى مع أثينا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

ورد رئيس الوزراء اليونانيبأنه لن يشارك في أي اجتماعات في ظل الإهانات الشخصية مع أردوغان.

وتنازع الجانان المضطربان العضوان في حلف شمال الأطلسي منذ سنوات حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في الأجزاء المتنازع عليها من بحر إيجة، التي تفصل بين البلدين، وفي شرق البحر المتوسط.

كما تتبادل تركيا واليونان اتهامات باختراق المجال الجوي لبعضهما البعض، وكذلك تتهم تركيا اليونان بنشر قواتها في جزر في بحر إيجه في انتهاك لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.