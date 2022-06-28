أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا عددا من أنصار وقف الفرقان، ولاية عثمانية جنوب تركيا.

جاء ذلك على خلفية مناوبتهم أمام مبنى دار تلاوة القرآن التابع للوقف لمنع غلقه وتشميعه.

وكان من بين المعتقلين سمرة كويتول، زوجة رئيس الوقف ألب أرسلان كويتول، الذي تم الحكم عليه بالسجن قبل فترة.

وتم اقتياد سمرة وأنصار الوقف إلى مديرية أمن عثمانية وحرمانهم من التواصل مع محاميهم.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر المحامي، عليشان إنجي، تغريدة أعرب فيها عن مخاوفه بشأن أمن موكليه المعتقلين، قائلا: فور دخولي مديرية أمن عثمانية أقدم شرطي يدعي أنه مدير شعبة الأمن وعناصر الشرطة المرافقة على بإخراجي دون السماح لي بالتحدث. لا نمتلك أية معلومات عن وضع موكلينا.

ولاحقا نشر حساب للوقف تغريدة على تويتر أعلن خلالها أنه سيتم نقل سمرة و25 من أنصار الوقف إلى النيابة.

يذكر أن رئيس وقف الفرقان ألب أرسلان كيوتل المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، تعرض للاعتقال الشهر الماضي، في واقعة ليست الأولى من نوعها.