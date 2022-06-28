أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، إن بلاده ترغب في تعزيز الزيارات المتبادلة مع إيران مفيدا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنحو 62.5 في المئة خلال العام الماضي.

جاء ذلك عقب لقاء جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة التركية، أنقرة.

وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا تهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار، غير أن حجم التجارة حاليا لا يزال بعيدا عن هذا الهدف.

أضاف الوزير التركي قائلا: “لذا علينا بذل مزيد من الجهود وتعزيز حجم التبادل التجاري. ولهذا نقترح عقد الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة خلال وقت قصير”.

وشدد جاويش أوغلو على معارضة تركيا للعقوبات المفروضة على إيران، قائلا: ” نرى أن هذه العقوبات ليست صائبة. نأمل أن تتخذ جميع الأطراف الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق النووي من جديد. في حال التوصل لاتفاق سينعكس هذا الأمر إيجابا على منطقتنا والعلاقات الاقتصادية الثنائية، كما سيسهم كثيرا في تحقيق اهدافنا التجارية المرجوة”.