أنقرة (زمان التركية) – توقع الخبير الاقتصادي التركي، أوزجور دميرطاش، إن سعر الخبز في تركيا سيرتفع إلى 10 ليرات، بسبب القرارات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية.

تصريحات دميرطاش جاءت تعليقا على القرار الحاسم الذي اتخذته وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، الخاض بعدم منح الشركات قروضا تجارية دون إثبات الالتزام بعدم تجاوز أصول الصرف الأجنبي 15 مليون ليرة تركية.

ونشر دميرطاش فيديو جديد على قناته على اليوتيوب، أكد خلاله أن قرار وكالة التنظيم والرقابة المصرفية سيكون له عواقب وخيمة.

وأضاف دميرطاش: “لقد دخلنا مرحلة لا تصدق. إذا كانت القرارات التي اتخذت صحيحة وستطبق لمدة 10 سنوات، فلن يكون سعر الخبز 5 ليرات، أقول لكم إن الخبز سيكون بـ 10 ليرات”.

وشدد دميرطاش على أنه “على الرغم من أن القرارات التي تتخذها BRSA هي قرارات تمس الشركات، إلا أنها تهم الناس أيضًا بشكل مباشر.

وتابع دميرطاش: “كما تعلم، يتزايد الصرف الأجنبي بشكل خطير للغاية في تركيا. أحذر الجميع والأشخاص والشركات والحكومة والمعارضة والمشرعين من المستقبل. لكن حتى هذا لم ينجح”.

وأنهى دميرطاش قائلا: “تحصل الشركات على دولارات لسداد ديونها”.

من جهتها قررت بعض البنوك التركية إيقاف تقديم قروض جديدة بالليرة، لحين اتضاح تفاصيل قرار هيئة الرقابة والتنسيق البنكية الذي يعوق حصول الشركات التي تمتلك أرصدة كبيرة بالنقد الأجنبي على قروض بالليرة.