أنقرة (زمان التركية) – قارنت دراسة لمؤسسة رسمية تركية، بين المساعدات الاجتماعية المقدمة للأسرة في 11 دولة، حيث سجلت المكسيك أقل مساعدات اجتماعية مقدمة للأسرة بحجم نفقت بلغ 2.90 في المئة.

هيئة الضمان الاجتماعي التركي أعدت دراسة بعنوان ” الضمان الاجتماعي في تركيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة”.

ولم تتضمن الدراسة بيانات حول متوسط الضمان الاجتماعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير أن الدراسة أشارت إلى بلوغ متوسط الضمان الاجتماعي بدول الاتحاد الأوروبي نحو 18.70 في المئة.

وفيما يخص ارتفاع متوسط الضمان الاجتماعي بدول الاتحاد الأوروبي، أفادت الدراسة أن هذا الأمر يشير إلى تقديم برامج المساعدات الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي دعما عاليا لأكثر فئات المجتمع تضررا.

وتصدرت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي في الضمان الاجتماعي بنسبة بلغت 22.78 في المئة تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 17.80 في المئة.

وخلال الدراسة التي تضمنت 11 دولة تمكنت 9 دول فقط من تخطي حاجز 10 في المئة، بينما جاءت تركيا كثاني أضعف دولة في الضمان الاجتماعي بعد المكسيك بنسبة بلغت 9.69 في المئة.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من احتلال تركيا المرتبة الثانية ضمن أضعف الدول في الضمان الاجتماعي، فإنها تقدم متوسط الضمان الاجتماعي استنادا على الدول الواردة في الدراسة.

هذا وأكدت الدراسة أنه بالإمكان اعتبار الزيادة في المساعدات الاجتماعي المقدمة عبر وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، والجمعيات الخيرية خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في إنجاح مجال المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة داخل تركيا.

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