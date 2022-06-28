أنقرة (زمان التركية) – قالت السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية، أجانس كالامارد، إن العدالة في تركيا أصبحت مسألة مساومة.

كالامارد، قيمت قرارات المحاكم في تركيا، وأكدت أن انتهاكات الحقوق مستمرة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب.

وفي تقييمها لنقل قضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي إلى السعودية، قالت كالامارد: “أعتقد أنه أمر محرج. أعتقد أنها خيانة. يظهر أن العدالة في تركيا أصبحت مسألة مساومة. إحالة القضية إلى السعودية يعني وضع القضية في أيدي المسؤولين عن جريمة القتل”.

تعليقا عن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، قالت كالامارد: “قرار الانسحاب من الاتفاقية خيانة أخرى. رد الفعل على القرار يظهر أن الحكومة لم تختر طريقا سهلا”.

أشارت إلى أن النساء يناضلن ضد قرار انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، وقالت كالامارد: “مقاومة النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان ضد القرار باسم محاربة العنف ضد المرأة تثير إعجابي كثيرًا. موقف الحكومة لا يعني أن الكفاح ضد العنف ضد المرأة سوف يختفي. كانت اتفاقية إسطنبول التزاما هاما. قرار الانسحاب ليس قرارًا يضعف نضال المرأة ضد العنف. على العكس من ذلك، أعتقد أنه سيزيد ويقوي ويوسع نضال المرأة”.

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