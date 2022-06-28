أنقرة (زمان التركية) – رحل الفنان التركي الكبير، جونيت أركين، عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما.

وشهد مساء يوم أمس نقل أركين إلى مستشفى بشكتاش رفقة زوجته وأقاربه لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية

وعلى الرغم من محاولات الأطباء بالمستشفى لفظ أركين أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

ولد فخر الدين جوريكلي باتور، واسمه الفني “جونيت أركين” في عام 1927 في إحدى قرى مدينة اسكيشهر لأسرة فقيرة.

وكان أركين طالبا مجتهدا، إذ نجح في دخول كلية الطب بجامعة إسطنبول. وفي عام 1963 شارك ضمن مسابقة “الفنان السينمائي” التي تنظمها مجلة Artist.

وفي العام نفسه التحق أركين بالخدمة العسكرية، حيث تعرف على المخرج خالد رفيق في القاعدة الجوية الأولى.

وعقب انتهاء الخدمة العسكرية خطا أركين أولى خطواته في عالم السينما عبر فيلم “الطيور المغتربة” الذي تولى إخراجه خالد رفيق.

هذا شارك أركين في المئات من الأفلام حصد على إثرها العديد من الجوائز.